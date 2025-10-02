Хроника 44-дневной Отечественной войны: 2 октября 2020 года

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 2 октября 2020 года:

- Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Аль-Джазира".

- ВС Армении понесли тяжелые потери в живой силе и боевой технике. Уничтожены пункт управления и танки ВС Армении.

- Азербайджанская армия захватила боевое знамя армянского батальона. Уничтожены бронетехника и объекты снабжения ВС Армении.

- ВС Армении подвергли артобстрелу населенные пункты Азербайджана, нанесли удары по зданию детского сада в Тертере.

- Армянские ВС обстреляли азербайджанских журналистов. Журналисты подверглись артиллерийскому обстрелу на линии фронта.