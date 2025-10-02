"Казатомпром" готов к возможному дефициту урана - представитель компании

БАКУ /Trend/ - "Казатомпром" готов к возможному дефициту урана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал первый заместитель председателя правления, главный директор по экономике и финансам национальной компании "Казатомпром" Марат Тулебаев на сессии «Атомная энергетика: прогресс и безопасность» в рамках XVI Евразийского форума KAZENERGY «Новый энергетический порядок: фокус на средние державы» в Астане.

"Сегодня ведущие аналитики сходятся во мнении, что к середине следующего десятилетия мир столкнется со структурным дефицитом урана. "Казатомпром" готов к этому. На протяжении многих лет мы поддерживали атомную энергетику даже в условиях низких цен, чтобы обеспечить достижение ядерной безопасности во всем мире. Следует признать, что годы низких цен привели к низкому уровню инвестиций в открытие и эксплуатацию новых рудников", - сказал он.

Тулебаев отметил, что, согласно последним данным, большая часть разведанных ресурсов уже истощена, и эра дешёвого урана подошла к концу. Сейчас ключевым приоритетом является устойчивая разработка и добыча урана.

"Данная ситуация, совместно с национальными планами Казахстана по строительству АЭС, определили наш стратегический курс на следующее десятилетие. Наши приоритеты ясны: ответственное использование и пополнение ресурсной базы, вертикальная и горизонтальная диверсификация бизнеса, укрепление торговых функций и постоянное совершенствование стандартов BCG и бизнес-практик", – сказал он.



