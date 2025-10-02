В Баку представлено Sustainable Fashion Show - креатив и экологические ценности в современной моде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Бакинской недели климатических действий (Baku Climate Action Week 2025) состоялось Sustainable Fashion Show, собравшее ведущих специалистов из Азербайджана и Европы, сообщает Trend Life. Мероприятие стало наглядной демонстрацией того, как креативный подход и экологические ценности могут гармонично сочетаться в современной моде. В показе были представлены коллекции, созданные с использованием переработанных материалов, экологически чистых тканей и принципов zero waste.

Цель инициативы - привлечь внимание широкой аудитории к необходимости изменений в индустрии моды, подчеркнув важность осознанного потребления, сокращения углеродного следа и поддержки локального производства.

Показ сопровождался комментариями экспертов и дизайнеров, которые рассказали о своих подходах к устойчивому дизайну, вызовах, с которыми сталкиваются в производстве, а также о возможностях развития этой сферы в Азербайджане.

Sustainable Fashion Show стало ярким примером того, как креативные индустрии могут играть ключевую роль в решении глобальных экологических проблем и формировании климатически ответственного образа жизни.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!