В Германии обсудили новые направления сотрудничества с Узбекистаном

ТАШКЕНТ /Trend/ - 30 сентября министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Лазиз Кудратов продолжил рабочую программу в Германии, проведя ряд встреч с представителями деловых и финансовых кругов страны, а также международных организаций, сообщили в министерстве, передает Trend.

Сообщается, что в первой половине дня министр встретился с руководством и членами Торгово-промышленной палаты Франкфурта. Стороны обсудили перспективы сотрудничества с германским бизнесом в сферах финансов, транспорта и логистики, машиностроения, ИКТ, химической и фармацевтической промышленности, а также в сфере услуг.

Также состоялись переговоры с делегацией Восточного комитета германской экономики, представителями Deutsche Bundesbank и руководителями крупных компаний. На встречах рассматривались вопросы развития инвестиционного взаимодействия и новые направления партнёрства.

В рамках заседания Всемирного альянса международных финансовых центров Кудратов принял участие в дискуссии о перспективах цифровых валют, а также посетил Франкфуртскую фондовую биржу.

По итогам визита было отмечено стремление германского бизнеса к расширению инвестиционного и делового сотрудничества, что открывает новые возможности для укрепления позиций Узбекистана на мировой экономической арене.