Министр энергетики Азербайджана провел встречи с казахстанскими коллегами и руководством IRENA (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в рамках «Энергетической недели Казахстана» в Астане провел встречи с министром транспорта этой страны Нурланом Сауранбаевым, министром энергетики Ерланом Аккенженовым и генеральным директором Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камерой.

Об этом сообщили Trend в министерстве энергетики Азербайджана.

Отмечается, что на встрече с сопредседателем азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии, министром транспорта Нурланом Сауранбаевым было выражено удовлетворение развитием отношений, основанных на братстве, дружбе и стратегическом партнерстве, которые поднялись до уровня союзнических. Сообщалось, что за первое полугодие текущего года двусторонний товарооборот вырос в 4,2 раза и достиг 500 миллионов долларов США. Была подчеркнута роль совместной межправительственной комиссии в стимулировании развития торгово-экономического сотрудничества.

В этом контексте обсуждалась подготовка к 21-му заседанию комиссии, которое планируется провести в октябре в Баку. На встрече также были рассмотрены перспективные проекты и новые возможности сотрудничества в сфере укрепления транспортных связей, увеличения грузоперевозок по Среднему коридору и Зангезурскому коридору, который станет его важным сегментом. Состоялся обмен мнениями по выполнению «Комплексной программы развития сотрудничества между Республикой Азербайджан и Республикой Казахстан» и ее продолжению на следующем этапе.

На встрече с министром энергетики Казахстана Ерланом Аккенженовым обсуждались актуальные вопросы повестки сотрудничества в энергетической сфере. Было отмечено, что с 2023 года по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан транспортировано 3 383 тыс. тонн казахстанской нефти. Проведены обсуждения по увеличению транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджана, а также по совместным проектам между SOCAR и «КазМунайГаз». Кроме того, была дана оценка текущему состоянию реализации проекта «Центральная Азия–Азербайджанский зеленый энергетический коридор». Было сообщено, что компания-консультант, которая осуществит технико-экономическое обоснование проекта, будет определена по итогам тендера в ноябре. Министр Ерлан Аккенженов выразил поддержку своей страны этому стратегически важному проекту.

Министр энергетики также встретился с генеральным директором Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камерой. Состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества с Агентством в рамках Совета IRENA и зеленого энергетического перехода. Региональные проекты Азербайджана были рассмотрены в контексте инициатив Агентства, и была выражена поддержка развитию возобновляемой энергетики.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!