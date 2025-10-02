В Астане начал работу форум Digital Bridge 2025 (ФОТО)

АСТАНА /Trend/ - В столице Казахстана - Астане начал работу форум Digital Bridge 2025, посвященный вопросам цифровизации, инновационных технологий и международного сотрудничества, с девизом «Цифровая трансформация во имя устойчивого развития».

Как сообщает специальный корреспондент Trend, в форуме высокого уровня, организованном совместно Министерством цифрового развития Казахстана и Международным союзом информационных технологий, участвуют руководители IT-ведомств более 80 стран, представители международных организаций, аналитических центров, а также ведущие эксперты в области цифровой экономики и инноваций.

Программа форума включает пленарные заседания, тематические сессии, диалоги высокого уровня, мастер-классы и семинары для молодых специалистов и исследователей в сфере цифровых технологий.

Традиционный форум Digital Bridge является платформой для обсуждения глобальных и региональных проблем цифровизации, развития искусственного интеллекта и новых технологий, с участием высокопоставленных представителей правительств, бизнеса, научных кругов и экспертов отрасли.