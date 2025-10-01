Состоялось заседание президиума Коллегии адвокатов Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 1 октября 2025 года состоялось очередное заседание президиума Коллегии адвокатов (КА) Азербайджана.

Как сообщает Trend, решением президиума за допущенные дисциплинарные проступки деятельность двух адвокатов была приостановлена и принято решение обратиться в суд с требованием об их исключении из членов КА.

Кроме того, двум адвокатам было сделано замечание, 1 адвокату объявлено предупреждение, 1 - вынесен выговор, а деятельность еще 1 адвоката приостановлена на определенный срок.

Также члены президиума поздравили бывшего заместителя председателя КА, много лет занимающегося адвокатской деятельностью Фархада Наджафова с 75-летним юбилеем.

Далее, в соответствии с повесткой заседания, был рассмотрен вопрос о приеме в адвокатуру. Для кандидатов, успешно прошедших письменный и устный этапы квалификационного экзамена, а также обязательную программу обучения, была проведена церемония принесения присяги, вручены удостоверения.

Кроме того, на заседании были рассмотрены и приняты соответствующие решения по другим вопросам повестки.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!