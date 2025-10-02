Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Социум

"Зелёные идеи" азербайджанской молодежи на интеллектуальном соревновании (ФОТО)

Социум Материалы 2 октября 2025 19:41 (UTC +04:00)
"Зелёные идеи" азербайджанской молодежи на интеллектуальном соревновании (ФОТО)
Фото: Личный архив Сабины Зулаловой

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Бакинской недели климатических действий (Baku Climate Action Week 2025) Бакинский молодёжный центр совместно с ОO "Ağıllı Cəmiyyət Ətraf Mühitin Qorunmasına Dəstək" организовали интеллектуальное соревнование под названием "Зелёные идеи", сообщает Trend Life. Цель мероприятия - повышение уровня экологической грамотности среди молодёжи, стимулирование креативного мышления и поддержка инициатив, направленных на охрану окружающей среды.

Участникам конкурса была представлена познавательная презентация, посвящённая проблемам изменения климата, принципам устойчивого развития и возможным путям решения актуальных экологических вызовов. Пять команд молодых участников представили собственные идеи по защите окружающей среды, которые были оценены жюри. По итогам конкурса все участники были награждены сертификатами.

В состав жюри вошли:

  • Гюльнара Аббасова - заместитель руководителя Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов,
  • Сабина Зулалова - председатель правления ОО "Ağıllı Cəmiyyət Ətraf Mühitin Qorunmasına Dəstək",
  • Наргиз Бабаева - директор Бакинского молодёжного центра.

Сабина Зулалова в своей речи отметила, что подобные инициативы являются не только формой интеллектуального взаимодействия, но и важным инструментом формирования экологического сознания.

"Мы верим, что идеи молодёжи сыграют важную роль в построении "зелёного" мира будущего", - подчеркнула она.

Директор Бакинского молодёжного центра Наргиз Бабаева выразила уверенность в потенциале молодёжи как движущей силы позитивных изменений.

"Сегодня молодёжь - это не только лидеры будущего, но и лидеры настоящего. Наша цель - укрепить их экологическое мышление и вовлечь в реальные инициативы. Уверена, что представленные идеи станут началом серьёзного вклада в общее дело", - сказала она.

Выступая перед участниками, заместитель руководителя Национальной службы гидрометеорологии Гюльнара Аббасова обратила внимание на глобальные экологические вызовы, такие как изменение климата, загрязнение воздуха и вод, сокращение лесных массивов и неэффективное землепользование. Она напомнила о коллективной ответственности за окружающую среду.

"Охрана природы - это наш долг не только перед собой, но и перед будущими поколениями. Каждый шаг в этом направлении - вклад в устойчивое и здоровое будущее", - сказала она.

Соревнование "Зелёные идеи" стало не только площадкой для обмена знаниями и взглядами, но и доказательством того, что молодёжь готова брать на себя ответственность за экологическое будущее. Подобные инициативы укрепляют экологическую культуру в обществе и открывают новые возможности для молодежного лидерства в сфере устойчивого развития.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

"Зелёные идеи" азербайджанской молодежи на интеллектуальном соревновании (ФОТО)
"Зелёные идеи" азербайджанской молодежи на интеллектуальном соревновании (ФОТО)
"Зелёные идеи" азербайджанской молодежи на интеллектуальном соревновании (ФОТО)
"Зелёные идеи" азербайджанской молодежи на интеллектуальном соревновании (ФОТО)
"Зелёные идеи" азербайджанской молодежи на интеллектуальном соревновании (ФОТО)
"Зелёные идеи" азербайджанской молодежи на интеллектуальном соревновании (ФОТО)
"Зелёные идеи" азербайджанской молодежи на интеллектуальном соревновании (ФОТО)
"Зелёные идеи" азербайджанской молодежи на интеллектуальном соревновании (ФОТО)
"Зелёные идеи" азербайджанской молодежи на интеллектуальном соревновании (ФОТО)
"Зелёные идеи" азербайджанской молодежи на интеллектуальном соревновании (ФОТО)
"Зелёные идеи" азербайджанской молодежи на интеллектуальном соревновании (ФОТО)
"Зелёные идеи" азербайджанской молодежи на интеллектуальном соревновании (ФОТО)
"Зелёные идеи" азербайджанской молодежи на интеллектуальном соревновании (ФОТО)
"Зелёные идеи" азербайджанской молодежи на интеллектуальном соревновании (ФОТО)
"Зелёные идеи" азербайджанской молодежи на интеллектуальном соревновании (ФОТО)
"Зелёные идеи" азербайджанской молодежи на интеллектуальном соревновании (ФОТО)
"Зелёные идеи" азербайджанской молодежи на интеллектуальном соревновании (ФОТО)
"Зелёные идеи" азербайджанской молодежи на интеллектуальном соревновании (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости