"Зелёные идеи" азербайджанской молодежи на интеллектуальном соревновании (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Бакинской недели климатических действий (Baku Climate Action Week 2025) Бакинский молодёжный центр совместно с ОO "Ağıllı Cəmiyyət Ətraf Mühitin Qorunmasına Dəstək" организовали интеллектуальное соревнование под названием "Зелёные идеи", сообщает Trend Life. Цель мероприятия - повышение уровня экологической грамотности среди молодёжи, стимулирование креативного мышления и поддержка инициатив, направленных на охрану окружающей среды.

Участникам конкурса была представлена познавательная презентация, посвящённая проблемам изменения климата, принципам устойчивого развития и возможным путям решения актуальных экологических вызовов. Пять команд молодых участников представили собственные идеи по защите окружающей среды, которые были оценены жюри. По итогам конкурса все участники были награждены сертификатами.

В состав жюри вошли:

Гюльнара Аббасова - заместитель руководителя Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов,

Сабина Зулалова - председатель правления ОО "Ağıllı Cəmiyyət Ətraf Mühitin Qorunmasına Dəstək",

Наргиз Бабаева - директор Бакинского молодёжного центра.

Сабина Зулалова в своей речи отметила, что подобные инициативы являются не только формой интеллектуального взаимодействия, но и важным инструментом формирования экологического сознания.

"Мы верим, что идеи молодёжи сыграют важную роль в построении "зелёного" мира будущего", - подчеркнула она.

Директор Бакинского молодёжного центра Наргиз Бабаева выразила уверенность в потенциале молодёжи как движущей силы позитивных изменений.

"Сегодня молодёжь - это не только лидеры будущего, но и лидеры настоящего. Наша цель - укрепить их экологическое мышление и вовлечь в реальные инициативы. Уверена, что представленные идеи станут началом серьёзного вклада в общее дело", - сказала она.

Выступая перед участниками, заместитель руководителя Национальной службы гидрометеорологии Гюльнара Аббасова обратила внимание на глобальные экологические вызовы, такие как изменение климата, загрязнение воздуха и вод, сокращение лесных массивов и неэффективное землепользование. Она напомнила о коллективной ответственности за окружающую среду.

"Охрана природы - это наш долг не только перед собой, но и перед будущими поколениями. Каждый шаг в этом направлении - вклад в устойчивое и здоровое будущее", - сказала она.

Соревнование "Зелёные идеи" стало не только площадкой для обмена знаниями и взглядами, но и доказательством того, что молодёжь готова брать на себя ответственность за экологическое будущее. Подобные инициативы укрепляют экологическую культуру в обществе и открывают новые возможности для молодежного лидерства в сфере устойчивого развития.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!