В Казахстане открывается Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai – Президент Токаев

АСТАНА /Trend/ – В Казахстане учреждается первый исследовательский университет в области искусственного интеллекта и открывается Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании международного форума Digital Bridge 2025 в Астане.

Он подчеркнул, что эти проекты станут ключевой основой формирования единой экосистемы в сфере ИИ.

«Alem.ai можно назвать фабрикой идей и инноваций. Казахстан открыт для любого сотрудничества в этой области. Мы также планируем запустить в нашей стране второй суперкомпьютерный кластер», – отметил он.

По словам Токаева, искусственный интеллект должен служить исключительно во благо.

«Благополучие человека превыше всего. Alem.ai призван стать глобальным центром, где технологии искусственного интеллекта будут внедряться максимально эффективно и в соответствии с этическими нормами. Очень важно ответственно применять технологию искусственного интеллекта», – подчеркнул Президент.

Глава государства добавил, что учреждение университета и запуск центра Alem.ai являются историческим шагом для Казахстана в развитии цифровых технологий.