Узбекистан потребляет почти столько же природного газа, сколько и Турция - Узбекнефтегаз

БАКУ /Trend/ – Сегодня Узбекистан потребляет практически столько же природного газа, сколько и Турция.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель правления АО “Узбекнефтегаз” Баходиржон Сидиков, выступая на открытии Евразийского форума KAZENERGY в Астане.

«Если сравнить размеры наших экономик и численность населения, становится очевидно, что масштабы совершенно разные. Это ясно показывает: нам необходимо предпринять серьёзные шаги по энергосбережению и модернизации систем газопотребления», – сказал он.

При этом глава компании отметил, что параллельно Узбекистан сосредоточен и на увеличении собственной добычи. Снижение объемов газодобычи, по его словам, не является новым явлением, эта тенденция наблюдается уже довольно давно. Однако в стране уверены, что с применением современных технологий, привлечением надежных партнёров и необходимого оборудования ситуацию можно переломить.

«В этом году мы сделали особый акцент на новых геологоразведочных работах. Благодаря применению передовых технологий и сотрудничеству с опытными партнёрами мы уже видим первые положительные результаты. Например, в районе Устюрт на севере Узбекистана начато бурение глубоких скважин – до 6 500 метров. Это требует современных технологий и высокой квалификации. Эти усилия сложны, но они наглядно демонстрируют нашу решимость модернизировать отрасль и укрепить позиции Узбекистана как надёжного производителя энергии», – отметил Сидиков.