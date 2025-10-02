Лотерея “Milliön şans” стартовала с потрясающими подарками!

Платёжные терминалы Milliön приглашают всех к большим выигрышам с лотереей “Milliön şans”!

Лотерея, стартовавшая 1 октября и продолжающаяся до 31 декабря 2025 года, предлагает три тиража и супер-призы с ценными подарками.

Совершайте платежи через терминалы Milliön, накапливайте шансы и получите возможность выиграть невероятные призы!

Сроки проведения лотереи и даты тиражей

Лотерея “Milliön şans” проходит с 1 октября по 31 декабря 2025 года:

• 1-й тираж: 1–31 октября 2025 (Розыгрыш: 18 ноября 2025)

• 2-й тираж: 1–30 ноября 2025 (Розыгрыш: 16 декабря 2025)

• 3-й тираж: 1–31 декабря 2025 (Розыгрыш: 22 января 2026)

• Супер-призовый тираж: 1 октября – 31 декабря 2025 (Розыгрыш: 22 января 2026)

Примечание: За исключением супер-тиража, шансы, накопленные в каждом тираже, действуют только в рамках данного тиража и не переходят на следующий. В каждом новом тираже счёт шансов обнуляется.

Условия участия

• Совершите платёж на сумму от 10 AZN через терминалы Milliön

• Сразу после оплаты зарегистрируйтесь в личном кабинете для активации шансов

• Убедитесь, что шансы отображаются в вашем кабинете

Как начисляются шансы

• Платёж от 10 AZN через терминал Milliön → 1 шанс

• Пополнение баланса m10 на сумму от 10 AZN → 2 шанса

• Регистрация в личном кабинете по ФИН-коду → 10 шансов (однократно)

Примечание: В лотерее могут участвовать только граждане Азербайджанской Республики старше 18 лет.

Потрясающие подарки

Супер-призы (только в финальном тираже):

• Путешествие в Дубай на двоих (6 дней / 5 ночей, включая авиабилет) – 6 шт.

• iPhone 16 Pro (128 ГБ) – 15 шт.

• Samsung Galaxy S24 (128 ГБ) – 20 шт.

• Smart TV 65" (Samsung/LG) – 15 шт.

Октябрь, ноябрь и декабрьские тиражи (в каждом тираже):

• PlayStation 5 – 5 шт. (всего: 15)

• iPad A16 (128 ГБ) – 5 шт. (всего: 15)

• Apple Watch SE GPS Gen.2 – 5 шт. (всего: 15)

• AirPods 4 – 7 шт. (всего: 21)

• Samsung Galaxy Buds 3 – 7 шт. (всего: 21)

• Робот-пылесос Xiaomi S20+ – 4 шт. (всего: 12)

• Ноутбук Lenovo IP Slim 3 – 4 шт. (всего: 12)

Подарки на баланс m10 (в каждом тираже):

• 50 AZN – 200 шт. (всего: 600)

• 100 AZN – 100 шт. (всего: 300)

• 200 AZN – 50 шт. (всего: 150)

• 300 AZN – 20 шт. (всего: 60)

• 500 AZN – 4 шт. (всего: 12)

• 1000 AZN – 2 шт. (всего: 6)

Создай миллион шансов с Milliön!

Каждый платёж на 10 AZN приближает тебя к незабываемым призам!

Больше платежей – больше шансов! Оплачивай через терминалы Milliön, регистрируйся в личном кабинете и не упусти шанс выиграть супер-призы!

🔗 Подробнее: https://million.az/news/32