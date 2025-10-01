Азербайджан и Австралия обсудили укрепление парламентских связей на саммите G20

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках 11-го Саммита спикеров парламентов "Большой двадцатки" в городе Кейптаун встретилась с председателем Сената Австралии Сью Лайнс.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

На встрече отмечалось значение таких платформ, как 11-й Саммит спикеров парламентов G20, с точки зрения возможности проведения встреч и обсуждения вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления связей между Азербайджаном и Австралией, а также сотрудничества между парламентами двух стран. Было подчеркнуто, что, несмотря на географическую отдаленность, Азербайджан и Австралия поддерживают дружеские отношения, а взаимодействие парламентов способствует дальнейшему развитию двусторонних связей.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющих взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!