Азербайджану удалось навести более крепкие мосты между Глобальным Югом и Глобальным Севером - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - Проведением в ноябре прошлого года под руководством Президента Ильхама Алиева COP29, одной из самых успешных Конференций сторон, Азербайджану удалось навести более крепкие мосты между Глобальным Югом и Глобальным Севером во имя достижения всеобщих целей, в частности обеспечить, чтобы были услышаны голоса развивающихся стран.

Как сообщает Trend, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время выступления на тему «Усиление устойчивости к катаклизмам и ответных мер» на 11-м Саммите спикеров парламентов стран «Большой двадцатки» (G20).

Проинформировав о значимых итогах СОР29, официально названной ООН «Пактом Бакинской климатической солидарности», председатель Милли Меджлиса сказала, что среди итогов – столь важные пункты, как принятие Новой коллективной выраженной количественно цели (известной как Бакинская финансовая цель), приведение в полностью рабочее состояние касающейся международных углеродных рынков статьи 6 Парижского соглашения, принятие решения, обеспечивающего полное функционирование Фонда для возмещения потерь и ущерба, принятие Бакинской дорожной карты по адаптации и учреждение Бакинского диалога высокого уровня во вопросам адаптации.

Сахиба Гафарова также довела до внимания, что Милли Меджлис совместно с Межпарламентским союзом провел на полях COP29 парламентскую встречу, нацеленную на объединение парламентских усилий для борьбы с изменением климата.

