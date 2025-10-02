Обнародован общий объем электроэнергии, произведенной на Гарадагской СЭС

БИЛЯСУВАР/Trend/ - С момента ввода в эксплуатацию Гарадагской солнечной электростанции (СЭС) выработано 1 миллиард киловатт-часов электроэнергии.

Как передает корреспондент Trend, командированный в Билясуварский район, об этом журналистам сообщил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Джавид Абдуллаев.

Он подчеркнул, что Азербайджан планирует довести долю электростанций на возобновляемых источниках энергии в общей установленной мощности до 30% к 2030 году.

"Если темпы развития останутся такими же, цель в 30% может быть достигнута уже к концу 2027 года. Мы продолжаем интенсивную работу в этом направлении", - отметил он.

Дж. Абдуллаев также сообщил, что компания Masdar является основным партнером проекта, а ее 230-мегаваттная СЭС уже введена в эксплуатацию в Гарадагском районе.

"26 октября исполняется два года с момента запуска проекта. При введении станции в эксплуатацию мы рассчитывали на выработку 0,5 миллиарда киловатт-часов в год. Через два года ожидаемая выработка составила 1 миллиард киловатт-часов", - добавил он.

Отметим, что Гарадагская СЭС мощностью 230 МВт была введена в эксплуатацию в 2023 году.

