ЦБА стал членом Международной организации по защите прав потребителей финансовых услуг

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана продолжает свою деятельность по расширению возможностей международного сотрудничества и внедрению передового опыта в области защиты прав потребителей на финансовых рынках. Еще одной важной инициативой в этом направлении стало вступление Центрального банка в Международную организацию по защите прав потребителей финансовых услуг (FinCoNet) в качестве полноправного члена.

Как сообщает Trend, в рамках членства Центральный банк получил право участвовать в рабочих группах организации по ответственному кредитованию, защите прав потребителей в сфере цифровых финансовых услуг, надзору за поведением на рынке и оценке рисков. Кроме того, это членство дает возможность участвовать в процессе подготовки международно признанных политических документов, а также получать доступ к существующим документам политики и исследовательским базам данных.

В качестве члена FinCoNet Центральный банк сможет изучать передовой опыт в области защиты прав потребителей финансовых услуг и регулирования поведения на рынке, знакомиться с международно признанной практикой и подходами, а также вносить вклад в формирование приоритетных направлений деятельности организации, участвуя в определении ее повестки.

Следует отметить, что FinCoNet, созданная в 2013 году, является международной организацией надзорных органов, отвечающих за функционирование финансовых рынков и защиту прав потребителей финансовых услуг. Основной целью данной организации является содействие созданию эффективных и действенных механизмов контроля, обеспечивающих защиту интересов потребителей, развитие справедливых и прозрачных рыночных практик, а также обмен передовым опытом между организациями-членами.

