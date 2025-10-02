Президент Ильхам Алиев встретился в Копенгагене с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном (ФОТО/ВИДЕО)

КОПЕНГАГЕН /Trend/ - 2 октября в Копенгагене состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Как сообщает Trend, на встрече стороны подчеркнули важность договоренностей, достигнутых на Вашингтонском саммите мира, инициированном Президентом США Дональдом Трампом. Они еще раз подтвердили готовность работать над дальнейшим укреплением мира между Арменией и Азербайджаном.

Президент Азербайджана и Премьер-министр Армении подчеркнули преимущества транспортных коммуникаций для региона, обсудили текущие успехи в развитии инфраструктуры на территории Азербайджана и проекта TRIPP, обменялись мнениями по реализации Вашингтонской декларации.

В этой связи стороны приветствовали единогласно принятое решение о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур.

На встрече стороны подчеркнули важность дальнейшей реализации мер по укреплению доверия и договорились о продолжении взаимных контактов.