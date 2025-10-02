В Казахстане открыта лаборатория искусственного интеллекта Telegram – Павел Дуров

АСТАНА /Trend/ – В Казахстане открыта лаборатория искусственного интеллекта Telegram.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров на форуме Digital Bridge 2025 в Астане.

По его словам, новый центр станет площадкой для разработки технологий на стыке искусственного интеллекта и блокчейна, которая позволит более чем миллиарду пользователей безопасно и прозрачно использовать возможности ИИ.

«Мы создаем сеть на трех принципах: прозрачность, эффективность и приватность. Это новая глава для Telegram и его глобального сообщества», – отметил Дуров.

Он добавил, что Казахстан стал первым поставщиком вычислительных мощностей для этой сети через национальный суперкомпьютерный кластер.

«В прошлом году мы открыли региональный офис и улучшили скорость доступа для 12 миллионов пользователей в стране. Теперь начинается новая фаза совместной работы», – подчеркнул предприниматель.

Дуров также отметил, что страна выбрала оптимизм в подходе к искусственному интеллекту.

«Каждый вызов, создаваемый ИИ, может быть решен с помощью ИИ. Это путь к Золотому веку технологий, когда возможности будут доступны всем», - сказал он.