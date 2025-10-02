Назван объем инвестиций Shell в Казахстан

БАКУ/Trend/- Компания Shell инвестировала в Казахстан свыше 18 миллиардов долларов.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщил исполнительный вице-президент подразделения разведки и добычи Shell Ричард Хау, выступая на XVI Евразийском форуме Kazenergy на тему "Новый энергетический порядок: фокус на средние державы" в Астане.

По его словам, Shell на протяжении многих лет является партнёром Казахстана. Компания принимала участие в подготовке технологической дорожной карты десять лет назад и продолжает движение в этом направлении.

Хау отметил, что компания внедрила в Казахстане передовые буровые технологии, решения в области цифровизации, а также методы сокращения углеродного следа в рамках уже существующих мощностей. Он подчеркнул, что инвестиции в страну стали отличным вложением, и выразил готовность продолжать инвестиции при условии предсказуемости и прозрачности.

Он подчеркнул, что роль технологий выходит за рамки добычи нефти и газа, поскольку они способны менять жизнь людей. По его словам, сегодня ключевая задача заключается в обеспечении доступности энергии.