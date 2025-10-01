Стратегическое партнерство Азербайджана и Италии: новый уровень политических и экономических отношений

БАКУ /Trend/ - Политические, экономические и культурные связи между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой непрерывно развиваются.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

Он отметил, что сотрудничество между двумя странами, особенно в экономической сфере, за последние годы усилилось и поднялось до уровня стратегического партнерства.

"Италия - один из основных торговых партнеров Азербайджана, а также одна из ведущих стран в энергетическом сотрудничестве. Азербайджан экспортирует в Италию в основном сырую нефть и газ, а Италия в Азербайджан - промышленное оборудование, технологии, продукцию машиностроения, продукты питания и потребительские товары класса люкс", - сказал он.

Политолог отметил, что Италия является крупнейшим партнером Азербайджана по экспорту. Она занимает первое место среди европейских стран-импортеров нефти из Азербайджана. В январе-августе этого года из Азербайджана в Италию было экспортировано 9 миллионов 198 тысяч 216,58 тонн сырой нефти. Стоимость продукции в этом объеме составила 4 млрд 801 млн 518,97 тыс. долларов США. Объем продукции, экспортированной из Азербайджана в Италию, по сравнению с первыми 8 месяцами 2024 года вырос на 47,7%, а стоимость - на 21,8%. Доля сырой нефти, экспортируемой из Азербайджана в Италию, в общем экспорте нефти составила 57,76%.

"Сотрудничество в области энергетики составляют основу азербайджано-итальянских отношений. В частности, проект Южного газового коридора сыграл важную роль в развитии этих отношений. Через TAP, который является частью этого проекта, азербайджанский природный газ доставляется в Европу через Италию. TAP был введен в эксплуатацию в 2020 году. Посредством этого газопровода азербайджанский газ транспортируется в регион Апулия в Италии. Это одна из основных артерий, обеспечивающих выход Азербайджана на европейский газовый рынок. Италия играет стратегическую роль в выходе Азербайджана на европейский газовый рынок", - сказал он.

A.Гараев отметил, что визит Президента Италии Серджо Маттареллы в нашу страну имеет большое значение. "Совместные заявления Президента Ильхама Алиева и Президента Италии еще раз продемонстрировали, насколько многогранны отношения двух стран. Президент Ильхам Алиев и Президент Серджо Маттарелла в своих выступлениях подчеркнули не только политическое и энергетическое сотрудничество, но и расширение партнерства в области образования, культуры и связей с Европейским союзом", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что одним из важных моментов является открытие Итало-Азербайджанского университета. "Это послужит не только сотрудничеству в области образования, но и станет мостом между двумя странами в контексте будущих поколений. В результате успешной реализации проектов TAP и Южного газового коридора Азербайджан сегодня играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, в том числе Италии. Президент Маттарелла также особо отметил, что Азербайджан является надежным партнером, было подчеркнуто намерение поднять отношения стран на самый высокий уровень. Заявления также показали, что Италия играет активную роль в развитии связей Азербайджана с Европейским союзом и продолжит свою поддержку в этом направлении", - сказал он.

