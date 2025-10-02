Сахиба Гафарова встретилась с председателем Конгресса депутатов Испании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках 11-го Саммита спикеров парламентов стран «Большой двадцатки» (G20) в Кейптауне (ЮАР) встретилась с председателем Конгресса депутатов Королевства Испания Франсиной Арменголь.

Как сообщили Trend в отделе прессы и связей с общественностью парламента, спикер Милли Меджлиса, вспомнив свой первый официальный визит в Испанию в мае этого года и встречу с председателем Конгресса депутатов, отметила, что взаимные визиты и встречи создают хорошие возможности для развития двусторонних отношений стран, добавив, что упомянутый визит способствовал развитию связей между нашими странами и парламентами.

В ходе беседы была подчеркнута важность дальнейшего расширения связей между законодательными органами Азербайджана и Испании. Также отмечалось, что контакты между парламентскими делегациями могут внести позитивный вклад в отношения наших стран.

Сахиба Гафарова проинформировала о текущей ситуации в регионе, мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, а также о строительно-восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Выразив поздравления в связи с парафированием мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, председатель Конгресса депутатов Франсина Арменголь заявила о поддержке Испанией предпринимаемых шагов по обеспечению мира и безопасности в регионе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

