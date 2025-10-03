ВВП Ирана за счет добычи нефти и газа увеличился — статцентр

БАКУ /Trend/ - За первые 3 месяца текущего иранского года (с 21 марта по 21 июня 2025 года) объем добычи нефти и газа в Иране увеличился на 0,76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 20 июня 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Статистического центра Ирана.

Согласно отчету, объем ВВП Ирана, сформированного за счет добычи нефти и газа, за первые 3 месяца составил 6,2 квадриллиона риалов (около 11 миллиардов долларов США).

За аналогичный период прошлого года этот показатель составил около 6,16 квадриллиона риалов (около 10,9 миллиарда долларов США).

В отчете говорится, что доля добычи нефти и газа в общем объеме ВВП страны за первые 3 месяца составила 25,6%.

Следует отметить, что, согласно отчету Статистического центра Ирана, объем ВВП за 3 месяца, рассчитанный с учетом стоимости сырой нефти, составил 24,2 квадриллиона риалов (примерно 42,5 млрд долларов США). Стоимость ВВП, рассчитанная с учетом стоимости сырой нефти, снизилась на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 20 июня 2024 года).

Центральный банк Ирана и Статистический центр предоставляют статистические данные о ВВП Ирана. Между этими данными есть разница.