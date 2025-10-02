Казахстан переходит к полной цифровизации - Президент Токаев

АСТАНА /Trend/ - Казахстан в течение трех лет намерен перейти к полной цифровизации.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании международного форума Digital Bridge 2025 в Астане.

Глава государства отметил, что для реализации этой цели создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, которое станет главным локомотивом цифровизации и внедрения ИИ во всех сферах жизни.

"Общественная жизнь станет более технологичной и современной, что положительно повлияет на менталитет нации", – подчеркнул Президент.

Токаев сообщил, что теперь все нормативные акты, связанные с взаимодействием государства и граждан, будут проходить обязательную цифровую экспертизу.

"Это позволит избавить граждан и предпринимателей от избыточной бюрократии и укрепит доверие к государственным институтам", - сказал он.

Особое внимание Президент уделил представлению виртуального члена совета директоров, работающего на основе технологий искусственного интеллекта. Это первый подобный проект в Центральной Азии, реализованный на базе национального суперкомпьютера и казахстанской большой языковой модели.

По словам Токаева, цифровизация и развитие ИИ станут стратегическими инструментами модернизации экономики и общества, а также укрепят позиции Казахстана в Центральной Азии как технологического лидера.