Президент Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый Шавкат Миромонович,

Дорогой брат,

Рад поздравить Вас и в Вашем лице братский народ Узбекистана со знаменательной годовщиной – 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан и выразить Вам свои самые искренние пожелания.

Хотя наши дипломатические отношения имеют тридцатилетнюю историю, у наших братских народов существуют традиции единства, солидарности, взаимного уважения и поддержки, которые передаются из века в век, из поколения в поколение. Особенно отрадно, что азербайджано-узбекские межгосударственные отношения, построенные на таких прочных основах, как общность корней, истории, языка, культуры, религиозно-духовных ценностей, а также братство, динамично развиваясь за минувший период, достигли высочайшего уровня – уровня союзничества. Подписанный нами в прошлом году Договор – это важный исторический документ, официально оформивший и увековечивший естественное союзничество двух наших независимых, сильных, суверенных государств. Особо хочу подчеркнуть Вашу исключительную роль и заслуги в укреплении азербайджано-узбекского единства и партнерства и в достижении их нынешнего уровня.

Сегодня Узбекистан – это страна, завоевавшая огромный авторитет и доверие не только в регионе, но и на международной арене. Как братская страна, мы очень гордимся тем, что являемся свидетелями происходящих под Вашим решительным руководством грандиозных перемен во всех сферах, социально-экономического развития, усиления экономического потенциала страны, повышения ее имиджа на мировой арене.

Азербайджанско-узбекские отношения имеют многоплановую повестку сотрудничества. Нас радует, что взаимовыгодное сотрудничество наших стран в политической, экономической, торговой, промышленной, энергетической, транспортно-логистической, инвестиционной, сельскохозяйственной, гуманитарной сферах, в сфере безопасности и других областях с каждым днем расширяется и наполняется новым содержанием. Беспрецедентные успехи, достигнутые нами за короткий период на основе двустороннего сотрудничества, вносят вклад в прогресс наших стран, благосостояние наших народов, сотрудничество в нашем регионе, всеобщее процветание и стабильность.

Азербайджанский народ никогда не забывает постоянную поддержку и справедливую позицию Узбекистана в вопросе территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права, требованиями соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Хочу еще раз выразить Вам глубокую благодарность за Ваши неоднократные визиты на наши освобожденные территории, за строительство в Физули школы имени великого сына узбекского народа Мирзы Улугбека, за Вашу поддержку в создании совместного швейного предприятия в Ханкенди и другие Ваши инициативы, служащие углублению двусторонних отношений. Мы расцениваем это как яркий символ поддержки братским Узбекистаном восстановления Карабаха, а также нашей солидарности и братства.

Взаимодействие наших стран в решении важных вопросов, как в двусторонней плоскости, так и на многосторонней основе, заслуживает высокой оценки. Основанное на взаимном доверии и поддержке сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном в рамках международных организаций успешно продолжается. Наши общие взгляды на региональные и международные вопросы, общие цели и устремления, а также поддержка, оказываемая друг другу в преодолении вызовов, с которыми мы сталкиваемся, служат интересам наших народов и наших государств.

В настоящее время Центральная Азия, Южный Кавказ и Каспийский регион становятся единым геополитическим регионом. В позитивных процессах, происходящих на этом географическом пространстве, безусловно, важную роль играют прочные связи и плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном.

Дорогой брат,

Высоко ценю особое внимание и гостеприимство, поистине братское отношение, проявляемые ко мне во время каждого моего визита в Вашу замечательную страну. С самыми приятными впечатлениями вспоминаю наши с Вами встречи, проходящие в атмосфере доброжелательности и искренности.

Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать наши совместные усилия, направленные на сохранение и укрепление добрых традиций азербайджано-узбекских межгосударственных отношений, исходящих из непоколебимой воли наших братских народов, связанных друг с другом неразрывными узами, на углубление нашего союзничества.

Еще раз сердечно поздравляю Вас с этой знаменательной исторической годовщиной, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Узбекистана – постоянного благополучия и процветания".