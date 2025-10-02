ТОП-5 стран-партнеров Азербайджана по объему экспорта

БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2025 года Азербайджан сохранил активное сотрудничество с основными торговыми партнёрами. Лидером по объёму экспорта остаётся Италия, куда за восемь месяцев поставлено товаров на сумму около 7,97 миллиарда долларов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, на втором месте по объёму экспорта Турция с показателем в 2,29 миллиарда долларов. Россия занимает третью позицию, импортировав из Азербайджана товаров на сумму 819 миллиона долларов. Четвёртое место занимает Чехия с объёмом экспорта в 655 миллиона долларов. На пятой позиции - Болгария, импортировавшая товаров на сумму 523 миллиона долларов.

Поставки в Италию выросли на 1,34 миллиарда долларов, что составляет 20,3%. В то же время экспорт в Турцию сократился на 376,3 миллиона долларов (14,1%), а в Чехию – на 85,4 миллиона долларов (11,5%). Россия увеличила импорт из Азербайджана на 51,3 миллиона долларов (6,7%), а Болгария – на 136,5 миллиона долларов (35,3%).

Отметим, что, согласно расчетам Государственного таможенного комитета Азербайджана, за январь-август этого года Азербайджан провел торговые операции со 173 странами на сумму 32,118 миллиарда долларов США.

Товарооборот составил 15,2 миллиарда долларов США по экспорту и 13,6 миллиарда долларов США по импорту. Таким образом, в годовом выражении экспорт снизился на 5,4%, а импорт вырос на 26,1%.

По итогам периода положительное сальдо внешней торговли составило 1,6 миллиарда долларов, что в 3,3 раза меньше показателя прошлого года.