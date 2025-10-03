Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ/Trend/ - В итальянском порту Аугуста цена нефти марки Azeri Light на базе CIF снизилась на 1,1 доллара США, или на 1,6%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 68,51 доллара за баррель.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Согласно информации, в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 1,12 доллара, или на 1,64%, до 66,95 доллара.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 1,43 доллара, или на 2,61%, составив 53,32 доллара за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, снизилась на 1,42 доллара, или на 2,1%, составив 66,01 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена нефти заложена на уровне 70 долларов США за баррель.