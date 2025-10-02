Объявлен объем газа, который будет сэкономлен за счет ввода парового блока ТЭС в Иране

БАКУ /Trend/ - Ввод в эксплуатацию парового блока тепловой электростанции "Гадир" на острове Кешм в иранской провинции Хормузган, расположенной на юге Ирана, позволит сэкономить 400 миллионов кубометров природного газа в год.

Как передает Trend, об этом сказал министр энергетики Ирана Аббас Алиабади в своем заявлении местным СМИ.

По его словам, мощность этого блока составит 160 мегаватт. На строительство было потрачено более 180 миллионов евро.

Иранский министр добавил, что в настоящее время на ТЭС "Гадир" работают два газовых блока мощностью 170 мегаватт каждый.

Отметим, что сегодня был введен в эксплуатацию новый паровой блок тепловой электростанции "Гадир" в иранской провинции Хормузган. Это увеличило энергоэффективность на 51 процент.