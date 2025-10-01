Лига чемпионов УЕФА: начался матч «Карабах» — «Копенгаген»

БАКУ /Trend/ - Начался матч «Карабах» – «Копенгаген», который проходит в Баку в рамках второго тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Trend, матч, который проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начался в 20:45.

Матч судит арбитр ФИФА из Нидерландов Сардар Гёзюбойюк.

Команды вышли на поле в следующих составах:

«Карабах»: 99. Матеуш Кохальский, 2. Матеус Силва, 13. Бахлул Мустафазаде, 81. Кевин Медина, 44. Эльвин Джафаргулиев, 20. Кади Боргес, 35. Педро Бикальо, 10. Абдулла Зубир (к), 15. Леандру Андраде, 21. Алексей Кащук, 90, Камило Дюран.

Главный тренер: Гурбан Гурбанов.

«Копенгаген»: 1. Доминик Котарски, 5. Габриэль Перейра, 6. Пантелис Хацидиакос, 9. Юссуфа Мукоко, 10. Мохаммед Элюнусси, 11. Джордан Ларссон, 12. Лукас Лераджер, 13. Родриго Уэскас, 15. Маркос Лопес, 16. Роберт, 27. Томас Дилейни (к).

Главный тренер: Якоб Нееструп.