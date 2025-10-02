В Азербайджане завершился питчинг-этап конкурса кинопроектов на 2025 год (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Агентство кино Азербайджана (ARKA), действующее при министерстве культуры, завершило питчинг-этап ежегодного конкурса на производство фильмов с государственной поддержкой, объявленного на 2025 год, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Питчинг-сессии прошли в четыре этапа и транслировались в прямом эфире, что позволило обеспечить максимальную прозрачность процесса. Для поддержки работы Экспертного совета были подготовлены специальные информационные материалы.

В текущем году на конкурс поступило 88 заявок от 41 производственной компании. Из них:

17 проектов — от ранее поддержанных ARKA студий

24 проекта — от новых участников.

Жанровое распределение проектов:

24 полнометражных художественных фильма

21 короткометражный художественный фильм

14 документальных фильмов

14 художественно-документальных фильмов

15 анимационных фильмов.

Особенностью конкурса 2025 года стало активное участие частного сектора. Согласно представленным бюджетам, 31% затрат планируется покрыть за счёт частных инвестиций, 69% — за счёт государственной поддержки, что является важным шагом в укреплении партнёрства между государством и киноиндустрией.

29 проектов были отобраны для участия в питчинге:

6 полнометражных художественных фильмов

8 короткометражных художественных фильмов

4 художественно-документальных фильма

3 документальных фильма

5 анимационных проектов

3 студенческих фильма.

Итоговое заседание Экспертного совета и Конкурсной комиссии состоится 7 октября 2025 года. По его результатам будут определены победители, чьи проекты получат государственную поддержку. Список будет опубликован на официальных ресурсах Агентства кино.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!