В Азербайджане завершился питчинг-этап конкурса кинопроектов на 2025 год (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Агентство кино Азербайджана (ARKA),
действующее при министерстве культуры, завершило питчинг-этап
ежегодного конкурса на производство фильмов с государственной
поддержкой, объявленного на 2025 год, сообщили Trend Life в
пресс-службе ведомства.
Питчинг-сессии прошли в четыре этапа и транслировались в прямом эфире, что позволило обеспечить максимальную прозрачность процесса. Для поддержки работы Экспертного совета были подготовлены специальные информационные материалы.
В текущем году на конкурс поступило 88 заявок от 41 производственной компании. Из них:
17 проектов — от ранее поддержанных ARKA студий
24 проекта — от новых участников.
Жанровое распределение проектов:
24 полнометражных художественных фильма
21 короткометражный художественный фильм
14 документальных фильмов
14 художественно-документальных фильмов
15 анимационных фильмов.
Особенностью конкурса 2025 года стало активное участие частного сектора. Согласно представленным бюджетам, 31% затрат планируется покрыть за счёт частных инвестиций, 69% — за счёт государственной поддержки, что является важным шагом в укреплении партнёрства между государством и киноиндустрией.
29 проектов были отобраны для участия в питчинге:
6 полнометражных художественных фильмов
8 короткометражных художественных фильмов
4 художественно-документальных фильма
3 документальных фильма
5 анимационных проектов
3 студенческих фильма.
Итоговое заседание Экспертного совета и Конкурсной комиссии состоится 7 октября 2025 года. По его результатам будут определены победители, чьи проекты получат государственную поддержку. Список будет опубликован на официальных ресурсах Агентства кино.
