Президент Ильхам Алиев встретился в Копенгагене с премьер-министром Нидерландов (ФОТО)

КОПЕНГАГЕН /Trend/ - 2 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Копенгагене с премьер-министром Королевства Нидерландов Диком Схофом.

Как сообщает Trend, премьер-министр Нидерландов поздравил главу государства с достигнутыми в Вашингтоне результатами, связанными с продвижением мирной повестки между Арменией и Азербайджаном, подчеркнул их важное значение.

Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, также коснулся значения Вашингтонской декларации, подписанной между Арменией и Азербайджаном при свидетельстве Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, и документа о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном с точки зрения регионального мира, отметил, что между двумя странами уже существует мир.

На встрече была подчеркнута успешная деятельность нидерландских компаний в Азербайджане, которая охватывает такие направления, как судоходство, строительство портов, электроэнергетика, сельское хозяйство, градостроительство и другие сферы.

В ходе беседы были затронуты вопросы сотрудничества Азербайджана и Нидерландов в рамках международных организаций.

Премьер-министр Нидерландов поздравил с успешным проведением в нашей стране COP29. Он отметил, что в рамках этого мероприятия были достигнуты серьезные результаты, связанные с международной климатической повесткой.

