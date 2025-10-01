Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Из-за климатических проблем в мире уничтожены продовольствие и урожай на сумму 3,8 трлн долларов

Экономика Материалы 1 октября 2025 19:02 (UTC +04:00)

Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Согласно статистическим данным за последние 30 лет, из-за засух, наводнений и стихийных бедствий были уничтожены продовольствие и урожай на сумму 3,8 триллиона долларов.

Об этом заявил региональный представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по Европе и Центральной Азии Виорел Гуту в ходе "круглого стола" на тему "Климатически устойчивый агробизнес: согласование стратегии, инвестиций и политики", прошедшего в рамках Бакинской недели климатических действий (BCAW2025), сообщает Trend.

Он отметил, что этот показатель составляет 5 процентов от мирового сельскохозяйственного ВВП в целом.

"Это свидетельствует о масштабах рисков, проблем и вызовов", - сказал Виорел Гуту.

