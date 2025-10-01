Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
"Азерэнержи" обсудила с Masdar проекты солнечных и ветряных электростанций

Экономика Материалы 1 октября 2025 16:59 (UTC +04:00)
"Азерэнержи" обсудила с Masdar проекты солнечных и ветряных электростанций

Бести Мамед
БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча делегации компании Masdar во главе с директором по развитию бизнеса и проектов Абдуллой Заидом, находящейся с визитом в Азербайджане, и делегации ОАО "Азерэнержи" под руководством председателя правления Бабы Рзаева.

Как сообщает Trend, в ходе встречи обсуждались текущее состояние сотрудничества и перспективы его развития.

Также состоялся обмен мнениями по проектам солнечных и ветряных электростанций "Банка", "Билясувар" и "Гарадаг" общей установленной мощностью 1000 МВт.

