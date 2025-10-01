БТК и Зангезурский коридор создадут единую сеть, которая повысит транзитный потенциал региона - АЖД

БАКУ /Trend/ - Председатель входящего в состав AZCON Holding ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов принял участие в панельных обсуждениях на тему "Развитие железнодорожной инфраструктуры в евразийском пространстве" в рамках VII Международного транспортно-логистического бизнес-форума "New Silk Way" (Новый Шёлковый путь), проходящего в Казахстане.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЗАО, в ходе обсуждений были затронуты такие темы, как Средний коридор, интеграция портов и железных дорог, технологическая модернизация и расширение транзитных возможностей.

Глава АЖД отметил, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) играет важную роль в региональной транспортной системе как основная линия грузоперевозок между Азербайджаном, Грузией и Турцией. По его словам, БТК и Зангезурский коридор вместе создадут единую сеть, которая повысит транзитный потенциал региона и поддержит торговые потоки.

Касаясь текущих показателей грузоперевозок АЖД, Ровшан Рустамов подчеркнул, что за 9 месяцев этого года через Средний коридор из Китая было принято 296 блок-поездов, в том числе 113 транзитных, что значительно превышает показатель аналогичного периода прошлого года (213 поездов).

Он также отметил, что после интеграции Бакинского порта с АЖД в феврале этого года перспективы для региональных грузоперевозок еще больше расширились. Эта интеграция сокращает время транзита и дополнительные логистические издержки, повышает скорость и конкурентоспособность перевозок.

В рамках Казахстанской транспортной недели руководители железнодорожных администраций Азербайджана, Казахстана и Грузии - Ровшан Рустамов, Талгат Алдыбергенов и Лаша Абашидзе - подписали дорожную карту по устранению "узких мест" на Транскаспийском международном транспортном маршруте.

Согласно документу, приоритетными направлениями определены: улучшение инфраструктуры для устранения "узких мест", обновление подвижного состава и оптимизация операционных процедур, а также усиление координации между тремя странами для развития Среднего коридора, повышение эффективности инфраструктуры и операций, готовность к растущим объемам грузов.

В рамках Казахстанской транспортной недели также проходит 28-я Казахстанская международная выставка "Транспорт и логистика". В выставке принимают участие компании из Казахстана, Азербайджана, Турции, ОАЭ, Германии, Китая, Латвии, Эстонии, Индии, России и Беларуси. ОАО "Азербайджанские железные дороги" представлено на выставке отдельным стендом.

