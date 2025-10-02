Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Проведены обсуждения по развитию Транскаспийского "зеленого" коридора (ФОТО)

Зеленая экономика Материалы 2 октября 2025 13:24 (UTC +04:00)
Проведены обсуждения по развитию Транскаспийского "зеленого" коридора (ФОТО)
Фото: Парвиз Шахбазов/Х

Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - Обсуждены вопросы развития Транскаспийского «зеленого» коридора, который соединяет электроэнергетические системы Азербайджана и стран Центральной Азии, укрепляет региональное сотрудничество и расширяет возможности международной торговли в сфере зеленой энергии.

Об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети X, передает Trend.

"В рамках энергетической недели Казахстана мы поделились своим видением Инициативы ускоренного партнерства по возобновляемой энергии в Центральной Азии (APRECA), запущенной Международным агентством по возобновляемой энергии (IRENA).

Мы подчеркнули важность этой инициативы для создания устойчивой взаимосвязи в сфере "зеленой" энергии в регионе, расширения возможностей международной торговли и экспорта, а также укрепления энергетического перехода и безопасности поставок.

Кроме того, мы отметили стратегические перспективы «Транскаспийского зеленого энергетического коридора», который объединяет электроэнергетические системы Азербайджана и стран Центральной Азии, укрепляет региональное сотрудничество и способствует развитию Среднего коридора как Зеленого моста, соединяющего Европу и Азию", - сообщается в публикации.

