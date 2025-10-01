Устойчивое управление водными ресурсами невозможно без инноваций и сотрудничества - Ильхама Гадимова

БАКУ /Trend/ - Устойчивое управление водными ресурсами невозможно без инноваций и сотрудничества.

Об этом сказала заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Ильхама Гадимова в своем выступлении на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025), сообщает Trend.

Она отметила, что лидеры частного сектора, фермерские ассоциации и различные партнеры создают новые возможности, и реальные изменения уже происходят благодаря применению климатических технологий.

"Мы как министерство сельского хозяйства гордимся нашим новым опытом в области цифрового образования и искусственного интеллекта. Мы уверены, что применение ИИ и цифровых инструментов в сельском хозяйстве Азербайджана станет примером на международном уровне и источником вдохновения для наших коллег в других странах. Сегодняшний день показал, что устойчивость важна везде - в сельском хозяйстве, водных системах, инфраструктуре и других секторах. В совокупности это представляет собой комплексное решение для устойчивого и инклюзивного развития Азербайджана и региона.

Наша задача – создавать гармоничные проекты. Гармония означает сотрудничество, синергию и совместную работу во всех секторах", - подчеркнула заместитель министра.

