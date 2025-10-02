Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Копенгагене состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с председателем Совета Министров Италии (ФОТО)

Политика Материалы 2 октября 2025 15:01 (UTC +04:00)
В Копенгагене состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с председателем Совета Министров Италии (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

КОПЕНГАГЕН /Trend/ - 2 октября в Копенгагене в рамках 7-го Саммита Европейского политического сообщества состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем Совета Министров Итальянской Республики Джорджей Мелони.

Как сообщает Trend, на встрече было подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Италией развиваются в плоскости всеобъемлющего стратегического партнерства, в этом контексте был отмечен состоявшийся несколько дней назад успешный официальный визит Президента Италии в Азербайджан, в рамках которого в Баку открылись первые учебные корпуса Итало-Азербайджанского университета.

В ходе беседы было затронуто успешное сотрудничество между Азербайджаном и Италией в энергетической сфере, подчеркнут вклад нашей страны в обеспечение энергетической безопасности Италии. Было выражено удовлетворение развитием сотрудничества между нашими странами в инвестиционной, культурной, гуманитарной и других областях.

В Копенгагене состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с председателем Совета Министров Италии (ФОТО)
В Копенгагене состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с председателем Совета Министров Италии (ФОТО)
В Копенгагене состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с председателем Совета Министров Италии (ФОТО)
В Копенгагене состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с председателем Совета Министров Италии (ФОТО)
В Копенгагене состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с председателем Совета Министров Италии (ФОТО)
В Копенгагене состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с председателем Совета Министров Италии (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости