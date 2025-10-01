На региональном уровне будет создан новый форум - Эльмар Мамедов

БАКУ /Trend/ - Предпринимаются шаги по организации нового форума на региональном уровне – Форума городов СПЕКА (Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии).

Об этом сказал начальник управления экономического сотрудничества министерства иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедов в ходе выступления на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025), сообщает Trend.

Он отметил, что этот форум - специальная программа ООН для экономик Центральной Азии. "Здесь участвуют пять стран Центральной Азии и Азербайджан. В рамках COP29 были подписаны многочисленные декларации о намерениях городов, и было согласовано создание этого форума", - сказал Э.Мамедов.

