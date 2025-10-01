Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
На региональном уровне будет создан новый форум - Эльмар Мамедов

Общество Материалы 1 октября 2025 17:46 (UTC +04:00)

Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Предпринимаются шаги по организации нового форума на региональном уровне – Форума городов СПЕКА (Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии).

Об этом сказал начальник управления экономического сотрудничества министерства иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедов в ходе выступления на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025), сообщает Trend.

Он отметил, что этот форум - специальная программа ООН для экономик Центральной Азии. "Здесь участвуют пять стран Центральной Азии и Азербайджан. В рамках COP29 были подписаны многочисленные декларации о намерениях городов, и было согласовано создание этого форума", - сказал Э.Мамедов.

