Президент ФИФА поздравил Азербайджан и Узбекистан с выбором в качестве хозяев ЧМ-2027 U-20 (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил Азербайджан и Узбекистан с выбором в качестве стран-хозяев чемпионата мира по футболу среди юношей до 20 лет, сообщает Trend.

"Я рад сообщить, что Совет ФИФА выбрал Азербайджан и Узбекистан для проведения чемпионата мира среди юношей до 20 лет в 2027 году, исторического турнира, который объединит Европу и Азию, а также продемонстрирует самые яркие молодые таланты нашего вида спорта.

Поздравляю обе страны и с нетерпением жду великолепного 25-го выпуска этого турнира в 2027 году - и первого, который будет совместно организован двумя ассоциациями-членами ФИФА", - говорится в публикации Инфантино на странице в Instagram.