Казахстан создает условия для роста стартапов и венчурного капитала - взгляд из Стэнфорда

АСТАНА /Trend/ – Казахстан активно формирует венчурную экосистему, которая позволит стране стать платформой для инновационных стартапов и глобальных технологических компаний.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил профессор Стэнфордского университета и эксперт в области венчурного капитала Илья Стребулаев на форуме Digital Bridge 2025 в Астане.

Он подчеркнул, что Казахстан создаёт инфраструктуру и нормативные условия для того, чтобы новые компании и стартапы могли развиваться и получать венчурное финансирование.

«Важно, чтобы глобальный венчурный капитал приходил в разные регионы, включая Центральную Азию, и чтобы предприниматели сохраняли венчурное мышление», – добавил он.

Стребулаев также привёл впечатляющие статистические данные о США: семь из десяти крупнейших компаний мира были созданы на базе венчурного капитала, и аналогичные возможности теперь открываются для Казахстана и других стран региона.

«Моя провокационная гипотеза: через 20 лет пять из десяти крупнейших компаний мира либо ещё не существуют, либо сегодня это маленькие венчурные стартапы, и они могут появиться в любой точке мира. Казахстан имеет шанс стать одной из таких точек», – заключил он.