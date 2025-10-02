Обсуждены вопросы межпарламентского сотрудничества Азербайджана и Узбекистана

БАКУ /Trend/ - 2 октября состоялась онлайн-встреча групп взаимной дружбы в парламентах Азербайджана и Узбекистана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Отмечается, что на встрече выступил председатель дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы парламента по межпарламентским связям с Узбекистаном Эльдар Ибрагимов.

Поздравляя с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном, председатель комиссии отметил, что благодаря братским отношениям и активному политическому диалогу между президентами двух стран сегодня сотрудничество во многих сферах развивается по восходящей. Эльдар Ибрагимов подчеркнул, что отношения высокого уровня успешно продолжаются и на парламентском уровне. Он рассказал о плодотворных отношениях сотрудничества, сложившихся между парламентами обеих стран, и совместной деятельности парламентариев в международных организациях и на других площадках.

На мероприятии сопредседатели группы дружбы Верховного Меджлиса Узбекистана по межпарламентским связям с Азербайджаном - сенатор Одилжон Маматкаримов и депутат Алишер Кодиров - рассказали о расширении азербайджано-узбекских отношений, которые строятся на крепкой дружбе и братстве благодаря политической воле глав двух государств, и о том вкладе, который могут внести парламенты в этом направлении.

Затем члены групп межпарламентских связей с обеих сторон - Муса Гулиев, Гюнай Эфендиева, Эльман Насиров и Муножат Йолчуева - высказали свои мысли о важности совместной деятельности групп дружбы в законодательных органах, развитии сотрудничества и обмена опытом между парламентскими структурами.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.