В Хазарском районе города Баку сдано в пользование новое школьное здание (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Следующим учебным заведением, которое Фонд Гейдара Алиева сдал в пользование в столице в новом учебном году, стала полная средняя школа № 324 в Хазарском районе.

Как сообщает Trend, здание школы, построенное в 2007 году, за прошедший период устарело и пришло в негодность. Из-за большого количества учеников школа работала в три смены, в ней не было ни мастерской, ни лаборатории.

Фонд Гейдара Алиева с сентября 2024 года начал реконструкцию и ремонтно-реставрационные работы в школе. В рамках проекта в школе увеличено количество учебных классов, созданы дополнительные кабинеты физики, химии, биологии, информатики, военной подготовки, технологии, библиотека, столовая, спортивная площадка и актовый зал.

Проведены работы по благоустройству и озеленению дворовой территории. С нового учебного года школа сдана в пользование учителям и ученикам.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!