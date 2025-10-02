Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Сербия надеется на увеличение импорта азербайджанского газа в будущем - Александр Вучич (Эксклюзив)

Экономика Материалы 2 октября 2025 11:10 (UTC +04:00)
Сербия надеется на увеличение импорта азербайджанского газа в будущем - Александр Вучич (Эксклюзив)

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

КОПЕНГАГЕН /Trend/ - Сербия надеется на увеличение импорта азербайджанского газа в будущем.

Об этом Президент Сербии Александр Вучич заявил специальному корреспонденту Trend в Копенгагене.

«Мы хорошие друзья с Азербайджаном и уже подписали контракт. Потребление газа в Сербии растет, и объемы, которые мы собираемся закупать у вашей страны, увеличиваются. Надеемся, что в будущем сможем импортировать больше газа через TAP и TANAP. Для этого мы строим все необходимые объекты, и сотрудничеству между Сербией и Азербайджаном нет никаких границ», - отметил глава государства.

Лента

Лента новостей

Читать все новости