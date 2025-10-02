Назван общий объем перевозок казахстанской нефти по маршруту Баку–Тбилиси–Джейхан

БАКУ/Trend/ - С момента подписания соглашения о транзите по маршруту Баку – Тбилиси – Джейхан дочерними компаниями КазМунайГаз и SOCAR («Казмортрансфлот» и ASCO) на паритетной основе перевезено порядка 3,4 миллиона тонн казахстанской нефти.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на КазМунайГаз, данный вопрос обсуждался на встрече председателя правления КазМунайГаз Асхата Хасенова с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом, состоявшейся в Астане.

Стороны рассмотрели текущий статус и перспективы транспортировки углеводородов, а также сотрудничество в области цифровизации и промышленной безопасности.

Отмечено, что в рамках четырехсторонних меморандумов между КазМунайГаз, SOCAR, Татнефть и Узбекнефтегаз специалисты обмениваются опытом по внедрению цифровых решений на производстве. Кроме того, компании совместно реализуют мероприятия по охране труда и реагированию на техногенные чрезвычайные ситуации.

В КазМунайГаз отметили, что компания привержена укреплению стратегического сотрудничества с SOCAR, направленного на развитие транзитного потенциала Казахстана и Азербайджана, а также увеличение экспорта казахстанской нефти на международные рынки.

"Мы продолжаем совместную работу в области цифровизации и промышленной безопасности, а также заинтересованы в расширении взаимодействия в геологоразведке, низкоуглеродном развитии и экологических проектах на Каспии", — отметил А.Хасенов.