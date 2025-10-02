Делегация госкомитета Азербайджана провела встречи в Хатае и Кахраманмараше (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с 27 сентября - Днем памяти, находящаяся с визитом в Турции делегация во главе с первым заместителем председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Валехом Гаджиевым провела ряд официальных встреч в городах Хатай и Кахраманмараш.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Отмечается, что на встрече в провинции Хатай с представителем администрации Паяса Кюршадом Караджой и председателем муниципалитета Бекирoм Алтаном состоялся обмен мнениями по укреплению братских отношений между Азербайджаном и Турцией. Было выдвинуто предложение присвоить одной из улиц города Паяс название «27 сентября», а одному из парков - название «Зефер» (Победа). Предложение было положительно воспринято и включено в повестку дня муниципального собрания.

Следующие встречи делегации состоялись с губернатором Кахраманмараша Мукерремом Унлюэром, председателем муниципалитета Беюкшехр Фыратом Гёргелем и ректором Университета Сютчю Имам профессором Алптекином Ясымом. На встречах было выражено удовлетворение визитом азербайджанской делегации, особо отмечена высокая оценка братской поддержки, оказанной Азербайджаном после землетрясения в Кахраманмараше. Подчеркнуто, что Азербайджан и Турция всегда находятся рядом друг с другом на основе принципа «одна нация, два государства». В частности, участие президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана в июне текущего года в Кахраманмараше в открытии квартала «Азербайджан», школы имени Гейдара Алиева и церемонии закладки фундамента Азербайджанского культурного центра было оценено как яркий пример братских отношений.

Во встречах приняли участие депутат Милли Меджлиса, профессор Васиф Гафaров, исполнительный директор Фонда поддержки азербайджанской диаспоры Экрем Абдуллаев, народный артист Самир Джафаров, советник председателя Федерации обществ Турция–Азербайджан Парвиз Мамедзаде, руководитель Дома Азербайджана в Хатае Башар Кёмюр, профессор Университета Сютчю Имам Тогрул Исмаил, доцент Марзия Мамедли, преподаватель Хамран Амирли и другие лица.

В завершение встреч стороны обменялись памятными подарками.

