Кыргызстан значительно увеличил инвестиции в экономику Азербайджана

БАКУ/Trend/ - За первые 6 месяцев текущего года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана из Кыргызстана составил 7,706 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, это в 78 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отчетном году доля инвестиций из Кыргызстана в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 0,2%.

За первые 6 месяцев 2024 года объем прямых иностранных инвестиций из Кыргызстана в Азербайджан составил 99 тысячи долларов США.

За I полугодие текущего года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана превысил 3,222 миллиарда долларов США. Это на 244,295 миллиона долларов США или 8,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

При этом объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана в зарубежную экономику за отчетный период, составил 1,350 миллиарда долларов США, что на 351,561 миллиона долларов США или 35,2% больше, чем за первые 6 месяцев 2024 года.