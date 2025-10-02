Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Грузия поддерживает мир на Южном Кавказе - Кобахидзе

2 октября 2025
Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
КОПЕНГАГЕН /Trend/ - Грузия поддерживает мир на Южном Кавказе.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал журналистам в кулуарах саммита EPC премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"У нас отличные отношения с соседними странами, особенно с Азербайджаном. Поддержание стратегического партнерства и крепких связей крайне важно. Здесь, в Копенгагене, у меня также прошли продуктивные встречи с коллегами. Это отражает позицию Грузии: мы привержены содействию миру в нашем регионе, и именно так мы видим нашу миссию на Южном Кавказе", - сказал он.

