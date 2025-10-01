Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и ФАО

Общество Материалы 1 октября 2025 19:59 (UTC +04:00)
Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и ФАО

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Региональный представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по Европе и Центральной Азии, помощник генерального директора Виорел Гуту встретился с первым заместителем министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Рашадом Исмаиловым.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство.

На встрече обсуждались текущие направления сотрудничества МЭПР и ФАО в области охраны окружающей среды и перспективы на будущее.

Отметим, что В. Гуту находится с визитом в Азербайджане в связи с "Бакинской неделей климатических действий" (BCAW2025).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости