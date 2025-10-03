В Иране увеличилось количество кредитов, выдаваемых стартапам

БАКУ /Trend/ - За 5 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 августа 2025 года) объем кредитов, выданных иранскими банками стартапам, увеличился на 61,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 августа 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Центрального банка Ирана.

Согласно статистике, за 5 месяцев иранские банки выдали кредиты на сумму около 2,06 квадриллиона риалов (около 3,5 млрд долларов США) 1783 стартапам. За аналогичный период прошлого года 1829 стартапам были выданы кредиты на сумму 1,27 квадриллиона риалов (около 2,17 млрд долларов США).

Статистика показывает, что за 5 месяцев государственные банки выдали кредиты на сумму 278 триллионов риалов (около 473 млн долларов США). Это на 33,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За указанный период негосударственные банки предоставили кредиты на сумму 1,78 квадриллиона риалов (примерно 3,03 млрд долларов США). Объем кредитов, предоставленных негосударственными банками, увеличился на 67,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следует отметить, что в прошлом иранском году (с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года) 2922 стартапам в Иране были предоставлены кредиты на сумму 3,94 квадриллиона риалов (примерно 6,97 млрд долларов США). Объём предоставленных кредитов увеличился на 46,2% по сравнению с предыдущим годом (с 21 марта 2023 года по 19 марта 2024 года).