БАКУ /Trend/ - Казахстан рассматривает атомную энергетику как стратегический элемент своего будущего.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель председателя Агентства Казахстана по атомной энергии Тимур Жантикин на сессии «Атомная энергетика: прогресс и безопасность» в рамках XVI Евразийского форума KAZENERGY «Новый энергетический порядок: фокус на средние державы».

“Казахстан создаёт современную систему подготовки специалистов нового поколения, укрепляет научно-образовательный потенциал и развивает программы международного обмена. Наша страна готова делиться этим опытом, повышая квалификации специалистов из других государств, особенно тех, кто только начинает путь в освоении мирного атома”, - сказал он.

Жантикин отметил, что развитие мирного атома должно служить как национальной энергетической безопасности, так и глобальным усилиям по обеспечению устойчивого развития.

“Уверен, что дискуссии сегодняшней сессии позволят выявить общие вызовы, найти лучшие практики и сформировать согласованную повестку, которая станет основой для реализации совместных проектов от развития инновационных реакторных технологий замкнутого топливного цикла до подготовки высококвалифицированных кадров и выделения "зеленых" энергетических решений. Общие усилия станут залогом того, что атомная энергетика будет служить прочным фундаментом устойчивого развития энергетической безопасности и благополучия будущих поколений”, - сказал он.