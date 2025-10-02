Казахстан достиг значительного прогресса в разработке программы ядерной энергетики - МАГАТЭ

БАКУ /Trend/ - Казахстан достиг значительного прогресса в разработке основополагающих элементов программы ядерной энергетики.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель генерального директора МАГАТЭ Лю Хуа на сессии «Атомная энергетика: прогресс и безопасность» в рамках XVI Евразийского форума KAZENERGY «Новый энергетический порядок: фокус на средние державы».

"Казахстан занимает уникальное положение в данном глобальном ландшафте, поскольку обладает крупнейшими в мире запасами урана, и на долю Казахстана приходится свыше 40 процентов мировой добычи урана. Благодаря инновационной технологии подземного скважинного выщелачивания, ПСВ, Казахстан стал мировым лидером в области безопасного и экологически чисто ответственного производства урана. Но путь Казахстана не останавливается и не ограничивается только добычей урана", - сказал он.

Лю Хуа отметил, что Казахстан сейчас предпринимает шаги для того, чтобы включить атомную энергию в национальный энергобаланс. Данный переход обусловлен необходимостью диверсификации источников энергии, снижения зависимости от ископаемого топлива. И это также обусловлено необходимостью повышать энергобезопасность и достичь углеродной нейтральности к 2060 году. МАГАТЭ является надежным партнером на этом пути.

Он отметил, что Казахстан запустил серию национальных проектов, которые реализуются при поддержке МАГАТЭ. Они направлены на укрепление ядерной инфраструктуры и разработаны в соответствии с основными принципами МАГАТЭ.