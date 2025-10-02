Bolt о необоснованной отмене некоторыми водителями заказов при оплате через карту

БАКУ /Trend/ - Действующая в Азербайджане таксомоторная компания "Bolt" начала принимать определенные меры для предотвращения необоснованной отмены водителями заказов, если оплата шла через карту. Согласно сообщениям в социальных сетях, в этом случае компания налагает на водителей штраф. Данный шаг компании направлен на повышение удовлетворенности клиентов и обеспечение стабильной работы платформы. Также отмечалось, что на балансе водителей внезапно появлялась "отрицательная сумма".

В ответ на запрос Trend в таксомоторной компании "Bolt" сообщили, что отмена поездки водителем из-за оплаты проезда посредством карты недопустима.

Было отмечено, что пассажиры могут подать жалобу в связи с этим через приложение. "Служба поддержки "Bolt" расследует этот вопрос, и, если жалоба подтверждается, устанавливается связь с водителем и принимаются необходимые меры", - сказали в компании.

Также было подчеркнуто, что у водителей нет обоснованных причин не принимать заказ, если оплата идет через банковскую карту.

"Водители могут ежедневно получать заработанные на платформе "Bolt" средства через банковскую карту. При возникновении такого обстоятельства, как отказ водителя от оплаты проезда посредством банковской карты, и подтверждения данного факта в результате разбирательства, в соответствии с условиями и правилами "Bolt", за каждый такой отказ может быть наложена финансовая санкция в размере до 50 манатов. В случае повторного нарушения возможно ограничение (блокировка) доступа водителя к работе в "Bolt", - сказали в компании.

